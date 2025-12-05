El juez Orlando Puldón, del Tribunal de Carolina determinó causa para arresto por un cargo de maltrato a persona de edad avanzada, a Eric Romero Ureña, de 48 años y residente en Canóvanas, a quien le señaló una fianza de $25,000, la cual no prestó.

De acuerdo con la investigación del agente Keven Rodríguez, en la tarde del 3 de diciembre, se alega que el imputado agredió a su madre de 71 años, en diferentes partes del cuerpo. No se informó la condición.

Eric Romero Ureña, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, que en este caso se trata de su progenitora de 71 años. ( Suministrada por la Policía )

Romero Ureña fue fichado e ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional en Bayamón hasta la vista preliminar.