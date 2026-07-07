Tras las rejas hombre por presunta agresión a su expareja
No prestó la fianza de $50,000.
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La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, ordenó ayer el ingreso a prisión de José A. Disla Rafael, de 31 años, alias “Chepito”, contra quien pesaba una orden de arresto por maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.
Contra el imputado, que se entregó en el tribunal, pesaba una orden de arresto expedida por la misma jueza con una fianza de $50,000, la cual no prestó.
Según la investigación, en la madrugada del 28 de junio, presuntamente agredió físicamente a su expareja propinándole golpes en la cabeza con los puños provocándole moretones en el rostro y ambos brazos. No se precisó si recibió atención médica.
Según el informe de novedades de la Policía, luego de la golpiza abandonó la residencia. La víctima expresó que teme por su seguridad y la de sus hijos.
Disla Rafael fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.