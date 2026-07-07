La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, ordenó ayer el ingreso a prisión de José A. Disla Rafael, de 31 años, alias “Chepito”, contra quien pesaba una orden de arresto por maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Contra el imputado, que se entregó en el tribunal, pesaba una orden de arresto expedida por la misma jueza con una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Según la investigación, en la madrugada del 28 de junio, presuntamente agredió físicamente a su expareja propinándole golpes en la cabeza con los puños provocándole moretones en el rostro y ambos brazos. No se precisó si recibió atención médica.

José Disla Rafael, enfrenta un cargo por maltrato bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Según el informe de novedades de la Policía, luego de la golpiza abandonó la residencia. La víctima expresó que teme por su seguridad y la de sus hijos.

Disla Rafael fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.