La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato a personas de edad avanzada, a Rafael J. Cordovés Arbona, de 40 años, señalándole una fianza de $30,000.

Los hechos ocurrieron al mediodía del 22 de julio, al mediodía, cuando se recibió una llamada que reportaba una persona agresiva en la urbanización El Señorial, en Cupey, maltratando a una persona de edad avanzada.

Los policías que llegaron a la escena arrestaron a Cordovés Arbona, quien es el hijo de la perjudicada de 69 años.

La mujer alegó que le arrebató de manera agresiva las llaves de su vehículo y el teléfono celular, el cual lanzó al suelo en tres ocasiones, lo que le hizo sentir temor.

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Rafael J. Cordovés Arbona, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, quien es su progenitora. ( Suministrada por la Policía )

Durante el incidente, el hombre también le ocasionó daños a la puerta del horno de microondas que estaba en la cocina de la residencia y amenazó a la querellante de muerte en la discusión por dinero.

El fiscal José Villarmarzo Rodríguez, radicó el cargo antes mencionado.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestr la fianza.

La vista preliminar quedó señalada para el 5 de agosto.

El agente Anthony Rosado, adscrito al Precinto de Cupey, investigó la querella.