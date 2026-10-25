Un cargo por maltrato en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fue radicado ayer, sábado, contra Juan E. Velázquez Maldonado, alias Ema, de 36 años y vecino de Arecibo.

Para la fecha del viernes, 23 de octubre, en el pueblo de Camuy, el imputado, presuntamente, agredió a la perjudicada en diferentes partes del cuerpo. No se precisó en el informe de novedades de la Oficina de Prensa de la Policía, si la mujer requirió asistencia médica.

A Juan E. Velázquez Maldonado, se le radicó un cargo por maltrato, bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Velázquez Maldonado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.

La pesquisa está a cargo del agente Marlon López Montalvo, de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del CIC de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Brenda L. Lisboa Torres.