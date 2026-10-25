Tras las rejas hombre por un caso violencia doméstica en Camuy
La querellante denunció que la agredió.
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Un cargo por maltrato en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fue radicado ayer, sábado, contra Juan E. Velázquez Maldonado, alias Ema, de 36 años y vecino de Arecibo.
Para la fecha del viernes, 23 de octubre, en el pueblo de Camuy, el imputado, presuntamente, agredió a la perjudicada en diferentes partes del cuerpo. No se precisó en el informe de novedades de la Oficina de Prensa de la Policía, si la mujer requirió asistencia médica.
La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $50,000, la cual no prestó.
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Velázquez Maldonado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.
La pesquisa está a cargo del agente Marlon López Montalvo, de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del CIC de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Brenda L. Lisboa Torres.