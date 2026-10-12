La Fiscalía de Aguadilla formuló ayer cargos por tentativa de asesinato, daños agravados y maltrato a una persona de edad avanzada contra Ángel J. Morales Quintana de 28 años y residente de Mayagüez.

Los hechos ocurrieron a las 4:30 de la madrugada del domingo, en el barrio Robles en San Sebastián, cuando Damaris Quintana de 50 años, observó a su hijo llegar a su hogar desorientado y agresivo.

El joven intentó estrangularla tras colocarle un alambre alrededor de su cuello. Posteriormente, llegó su abuelo Narciso Quintana de 73 años, a quien también le colocó un pedazo de alambre alrededor de su cuello. El perjudicado forcejeo y logró zafarse.

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Acto seguido, el imputado abordó un automóvil Hyundai Sonata, propiedad de su abuelo, con el cual impactó un poste del alumbrado.

No se informó si su progenitora y abuelo requirieron alguna atención médica especializada.

A consecuencia del impacto, el poste cayó sobre él y le ocasionó laceraciones en la pierna derecha, por lo que recibió atención médica en un hospital de la región y fue arrestado.

Ángel J. Morales Quintana, enfrenta cargos por la presunta agresión a su madre y abuelo. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Jailinne González, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $220,000, que no prestó.

Morales Quintana fue encarcelado hasta la vista preliminar señalada para el 19 octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Miguel Chaparro Galloza, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.