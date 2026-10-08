Un cargo por maltrato a personas de edad avanzada fue radicdado por la Fiscalía de San Juan contra José L. Ortiz Cruz, de 27 años, por la presunta agresión a un adulto mayor.

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre, en la avenida Juan Ponce de León, en Río Piedras, cuando el perjudicado de 61 años le llamó la atención a Ortiz Cruz por estar pintando una pared y comenzó a grabarlo.

El imputado presuntamente lo agarró por el cuello, le pegó con los puños en el rostro y distintas partes del cuerpo hasta que el sexagenario logró pedir ayudar a unos policías pasaban por el lugar.

José L. Ortiz Cruz, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

El investigador pudo observar mientras sostenía al querellante por el cuello y mientras entrevistaba a la víctima el acusado lo escupió siendo arrestado.

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Ortiz Cruz fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.