La fiscal Mónica E. Pérez Díaz radicó cargos tentativa de asesinato y portación y uso de armas blancas, a Erick J. Méndez Morales, de 24 años y residente en Guaynabo, por hechos ocurridos a las 3:30 a.m. del 10 de abril en la urbanización Garden Hills en Guaynabo.

De acuerdo con la investigación de la agente Wildanil Robles, de la División de Agresiones del CIC de Bayamón, Méndez Morales, presuntamente utilizó un cuchillo con el que le ocasionó varias heridas punzantes en la espalda con un cuchillo a su tía paterna, Melissa Méndez Morales, de 56 años.

Erick J. Méndez Morales, enfrenta cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El imputado estuvo hospitalizado recibiendo tratamiento de salud mental mediante una orden involuntaria para su ingreso solicitada por su padre y en la mañana de ayer lunes cuando fue dado de alta lo arrestaron.

El arrestado fue llevado ante la jueza Milagros M. Muñíz Más, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $20,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 4 de mayo.