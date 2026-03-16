La fiscalía de San Juan, Ana M. Martínez Orama radicó ayer, domingo, cargos por portación y uso de arma blanca, agresión y amenaza, contra Luis M. Pérez Algarín, alias “Pastelillo”, de 59 años y vecino de San Juan.

Los sucesos ocurrieron el sábado, 14 de marzo, cuando se alega que el imputado agredió a un vendedor de empanadillas con un palo de golf en el rostro y un brazo, y luego lo amenazó con una navaja, tras un desacuerdo relacionado al control en la venta de las frituras en los predios de la playa de Ocean Park, al final de la calle Santa Cecilia, en Santurce.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan a hombre de 47 años muerto frente a clínica en Humacao

El perjudicado, identificado como Pablo Ezequiel Sandoval, recibió atención de paramédicos en la escena y fue transportado al CDT del residencial Luis Llorens Torres. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras, aunque no se precisó su condición de salud.

La prueba se presentó ante la jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $40,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 27 de marzo.