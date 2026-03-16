El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana sentado sobre un banquito, frente a las clínicas del hospital Ryder, ubicada en la avenida Font Martelo, en Humacao.

Según información preliminar, una llamada que se recibió a las 5:40 a.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre un caso médico. Al llegar los policías municipales, encontraron el cadáver, y los paramédicos certificaron que no tenía signos vitales.

El cuerpo de José Miguel Osorio Rosario, de 47 años, no presentaba signos de violencia visibles.

La agente Aracelis Aponte, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, supervisada por el sargento Johan M. Cantres, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de Pedro Anca.

La autopisa revelará la causa de la muerte.