El Negociado de Patrullas de Carreteras confirmó la muerte del motociclista de 22 años que resultó gravemente herido al ser impactado por el conductor de una guagua que presuntamente manejaba ebrio e invadió su carril en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-303, en Lajas.

Elmer G. Ruiz Cruz fue declarado muerto a las 10:00 a.m. de hoy, lunes, en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

De acuerdo con las autoridades, el joven conducía una motora KTM Duke color anaranjado, acompañado de una adolescente de 14 años, cuando fueron impactados por una guagua Ford Explorer Sport Trac, color rojo y del año 2002.

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La pesquisa apunta a que el conductor de la guagua, identificado como Antonio Claudio Rodríguez, de 36 años, lo hacía de manera errática dando zig-zags e invadió el carril por el que transitaba la motora, provocando el choque. El accidente fue captado en vídeo.

Ruiz Cruz chocó a su vez con otro motociclista y cayó al pavimento junto a la pasajera, que era su sobrina. La motora se deslizó por el pavimento e impactó a otra motora. Los ocupantes resultaron con lesiones leves.

La menor que lo acompañaba se encuentra en condición estable, según la información preliminar. Transportar menores de edad en una motora no está permitido por ley.

El occiso no tenía el endoso para manejar motoras. Tampoco tenía tablilla y el marbete estaba vencido.

Mientras, a Claudio Rodríguez les fueron hechas las advertencias de embriaguez por el agente investigador Juan Berrocales Ortiz, y fue transportado a la División Patrullas Carreteras Mayagüez por el agente Jorge Ortiz Valentín.

En la prueba de aliento mediante Intoxilyzer, el conductor arrojó 0.163% de alcohol en su organismo. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

Se están haciendo gestiones para recopilar la evidencia con la intención de radicar cargos lo antes posible, ya que Claudio Rodríguez permanece detenido, indicó el director del negociado, Elvis Zeno Santiago.

El fiscal Iván Blondet, de la Fiscalía de Mayagüez, acudió a la escena e instruyó la ocupación de los vehículos para fines de investigación. El caso es investigado por División de Patrullas de Carreteras del área de Mayagüez.