Un conductor resultó ileso en la madrugada del sábado luego de que unos individuos intentaran robar su vehículo y desistieran tras conocer que era de transmisión manual.

El incidente se reportó en la carretera 490, kilómetro 2 del barrio Corcovado, sector 4 calles, en el municipio de Hatillo.

Según informó el querellante, cuando se disponía a recoger a un compañero de trabajo, un vehículo color azul se detiene a su lado y ve a tres individuos armados. Uno de ellos se baja y le pregunta si el vehículo es automático o estándar. Al decirle que es de transmisión manual, el individuo le dijo que se encontraba de suerte y, sin mediar palabra, le realizó varios impactos de bala a la parte delantera del vehículo Toyota Tercel, color azul.

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Los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño corporal alguno.

El agente Giovanni Rojas, adscrito al distrito de Hatillo, inició la investigación, la que continúa el agente Carlos Rodríguez Rivera, de la División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, bajo la supervisión de la teniente Jessica Pérez Vélez.

El agente José Cortes Vera, de la división de Servicios Técnicos del área de Arecibo, se personó al lugar y tomó fotos de la escena y se ocupó 13 casquillos, 9mm.

De tener información que ayude al esclarecimiento de casos, puede llamar de manera confidencial a la Policía, al 787-343-2020.