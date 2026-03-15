Encuentran mujer con heridas de bala en las piernas
Los hechos ocurrieron en la noche del sábado en Carolina.
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La Policía está investigando una agresión a tiros contra una mujer, reportada en la noche de ayer, sábado, en la calle Eusebio González, en Carolina.
De acuerdo con el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la persona herida.
Al llegar los agentes al lugar, se encontraron a una mujer con heridas de bala en las piernas, que yacía sobre el suelo.
Paramédicos municipales se presentaron a la escena, le brindaron asistencia a la víctima, y la transportaron a un hospital del área, donde recibió asistencia. Se informó que su condición era estable.
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Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la investigación.