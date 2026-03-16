Un hombre resultó herido de bala en un incidente ocurrido a eso de las 11:54 p.m. del domingo en las inmediaciones de la gasolinera Mobil, ubicada en la avenida Laurel, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el perjudicado se encontraba dentro de su vehículo Toyota Corolla cuando cuatro individuos armados, que viajaban a bordo de una guagua tipo pickup, se le acercaron. Acto seguido, uno de los pasajeros realizó varios disparos, alcanzando al conductor.

Tras el ataque, el hombre abandonó el lugar en su propio vehículo y llegó a la sala de emergencias de un hospital del área, donde le diagnosticaron una herida de bala en la rodilla y una laceración en el brazo derecho, por la cual requirió cinco puntos de sutura.

Posteriormente fue referido a otra institución hospitalaria de la zona para recibir tratamiento adicional.

El agente Paul Gandía, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa.