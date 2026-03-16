( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos al Distrito de Humacao buscan al sospechoso de un robo ocurrido ayer en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Palma Real, en ese municipio.

Según la información preliminar, la querellante, una mujer de 60 años que labora como guardia de seguridad del establecimiento, intervino con un individuo que intentaba apropiarse de mercancía.

Durante la intervención, el hombre mediante intimidación y fuerza física logró despojarla de un paquete de camisillas valorado en $21.98, logrando abandonar el lugar con la propiedad.

La perjudicada no resultó con heridas.

El ladrón fue identificado mediante los sistemas de cámaras de seguridad y se marchó con rumbo desconocido.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao solicitó la ayuda de la ciudadanía para a identificación y arresto del delincuente. Para información que ayude a esclarecer el caso, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.