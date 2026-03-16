Una joven de 19 años fue atropellada la noche del domingo en la carretera PR-2 en Bayamón, frente al residencial Virgilio Dávila, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:35 p.m. La víctima, Dyanelys Ortiz López, fue impactada por una guagua Toyota RAV4 azul del 2023, conducida por Nivia Arce Rivera, quien presuntamente no se percató de la peatona que cruzaba la vía.

Ortiz López sufrió heridas graves y fue trasladada primero a un hospital local, para luego ser referida al Centro Médico de Río Piedras.

El caso está siendo investigado por el agente Juan Sánchez Figueroa, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Carmen Iris Ortiz.