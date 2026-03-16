Un conductor fue agredido en medio de un “carjacking” ocurrido anoche en la urbanización Villa Hilda, en Yabucoa, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según la información preliminar ofrecida por el querellante, de 19 años, a eso de las 8:00 p.m. de ayer, domingo, mientras se encontraba en su residencia escuchó un ruido en el exterior.

Al verificar, observó a un individuo vestido con ropa oscura apropiándose de su vehículo marca Mercedes Benz C300, color gris y del año 2010, el cual se encontraba estacionado frente a la residencia y no tenía tablilla.

Al acercarse para intentar impedir el robo, lo agredió en la frente con un objeto que no pudo describir y huyó en el carro.

El perjudicado acudió al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Yabucoa, donde recibió los primeros auxilios por el médico de turno.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.