El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó a 114 conductores ebrios en intervenciones realizadas en la isla, del 9 al 15 de marzo.

Se expidieron 11,925 boletos por infracciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, informó el capitán Elvis Zeno, director del negociado.

De acuerdo con las estadísticas, también multaron a 72 conductores no autorizados.

Se ocuparon 14 pistolas, tres revólveres, 2,340 municiones, 14 cargadores, dos frascos y un cigarro con marihuana y tres tubos con cocaína.

Como resultado del plan de trabajo se ocuparon 15 vehículos con gravamen de desaparecido, un vehículo hurtado y se confiscaron cuatro motoras, dos vehículos todoterreno y seis vehículos de motor.

El total de las fianzas de los casos radicados alcanzó los $20,000.

Los agentes investigaron esta semana 616 accidentes de tránsito, una diferencia de 195 más que para la misma fecha en el 2025, cuando se registraron 421.

En lo que va de año han ocurrido 40 muertes por accidentes de tránsito, 24 menos, si se compara con el año pasado.