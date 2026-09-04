El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó ayer causa probable para arresto por cargos de tentativa de asesinato y portación y uso de arma blanca a Reynaldo Pérez Torres de 64 años, a quien le señaló una fianza de $60,000.

La investigación estableció que el 2 de septiembre, mientras José L. Vélez Hernández de 67 años, se encontraba en el interior del supermercado El Paraíso, en San Sebastián, junto al imputado, se suscitó una discusión entre ambos, por motivos que no fueron revelados.

La situación escaló siguiéndo con un intercambio de golpes y al final Pérez Torres, presuntamente utilizando un cuchillo hirió al perjudicado en el pecho.

Reynaldo Pérez Torres de 64 años, enfrenta cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce hasta la vista preliminar pautada para el día 18 de septiembre.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Juan López Rivera, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.