Cargos criminales por los delitos de robo, escalamiento y agresión menos grave fueron radicados ayer por la fiscal Hilary Narváez, contra Hugo M. Ruiz Acevedo de 57 años y residente de Aguadilla.

La jueza Melissa Soto, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable para arresto contra Ruiz Acevedo y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en el Complejo Correcciona Las Cucharas en Ponce.

La investigación estableció que el 6 de agosto del año el imputado llegó a la Panadería Omar, ubicada en la carretera PR-467 del barrio Borinquen de Aguadilla, donde intentó arrebatarle el dinero a la cajera.

A Hugo M. Ruiz Acevedo, le radicaron cargos por robo, escalamiento y agresión. ( Suministrada por la Policía )

Acto seguido, un ciudadano que se encontraba en el lugar, al percatarse de los hechos, intervino y se abalanzó sobre el asaltante hasta lograr detenerlo mediante arresto civil.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis V. Pérez Badillo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.