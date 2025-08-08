( Suministrada por la Policía )

La fiscal Nannette Benítez radicó ayer, jueves, cargos criminales por los delitos de daños agravados, amenaza y alteración a la paz a persona adulto mayor, a Carlos M. Colón Alvarado de 30 años y residente en Coamo.

Surge de la investigación de la agente Luz Hance, de la División de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Fraude y Personas Desaparecidas del CIC de Aibonito, que el 8 de julio, en el estacionamiento de un gimnasio ubicado en el barrio San Idelfonso, en Coamo se le acercó Colón Alvarado se le acercó a una adulta mayor a quien le gritó palabras soeces.

También se alega que la amenazó de muerte mientras le ocasionaba daños al vehículo de ella con los puños y patadas.

No se reveló en el informe de novedades el motivo de estos hechos.

Los daños a la propiedad fueron estimados en $2,000.

La jueza Jenny Malavé Núñez, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.