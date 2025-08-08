Un hombre fue herido de bala en el brazo derecho durante un “carjacking” reportado esta mañana en el barrio Malpica cerca del puente, en Río Grande.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 10:30 a.m. de hoy, viernes, cuando el herido llegó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Grande para ser atendido.

El perjudicado declaró que fue interceptado por un individuo que le disparó cuando este aceleró la marcha para no ser asaltado.

Se ocuparon varios casquillos en el lugar donde ocurrieron los hechos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo tiene a cargo la pesquisa.