( Suministrada por la Policía )

El juez Davier Alfaro Alfaro, determinó causa para arresto por daños agravados a la propiedad, a Lualis Núñez de 33 años y residente en Isabela y le señaló una fianza de $5,000 por lanzar una piedra a un vehículo de la Policía.

Los hechos consisten en que, la imputada ayer, jueves a las 5:08 a.m., le lanzó una piedra al cristal delantero de la guagua Dodge RAM del año 2003, propiedad de la Policía de Puerto Rico, que se encontraba estacionada en el cuartel de Isabela.

No se ofreció el estimado de la cuantía de los daños, ni se reveló las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El fiscal Abdiel Morales radicó el cargo antes mencionado.

La imputada fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

El agente Pelegrín Peña Vélez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, estuvo a cargo de la pesquisa.