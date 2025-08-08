Una mujer y su hija fueron arrestadas esta mañana durante un allanamiento diligenciado por agentes de la División de Drogas Metropolitana, en su residencia localizada en la carretera PR-866, del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

Junto a la mujer de 42 y su hija 22 años, había dos menores de edad de 3 meses y cinco años, los cuales quedaron en custodia de emergencia del Departamento de la Familia.

En la vivienda se ocupó una pistola, municiones, cargadores, marihuana, cocaína y parafernalia.

El caso será consultado con la fiscalía de Bayamón para la radicación de los cargos correspondientes.