Tres peatones fueron atropellados en la mañana de hoy, viernes, en el expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26) en dirección de San Juan a Carolina y cerca de la antigua iglesia Fuente de Agua Viva, informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta sobre el accidente se reportó a las 7:18 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de un automóvil marca Hyundai color gris transitaba por el lugar cuando en circunstancias que se investigan impactó a los peatones que se encontraban detenidos en el área del paseo verificando su vehículo marca Ford ya que tenía desperfectos mecánicos.

Los tres peatones fueron transportados a instituciones hospitalarias, uno de ellos se encuentra en condición de cuidado por las heridas recibidas.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras Carolina junto al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.