El cadáver baleado de un hombre que fue localizado esta madrugada dentro de una guagua Cadillac Escalade, color blanco y del año 2021, que pertenece al productor de música urbana, Christian Yamil Nazario Del Valle, en la esquina de las calles Rincón y Buenos Aires, en Río Piedras, fue identificado como Adam Doel Pérez Carlo, de 31 años, conocido en el ambiente urbano como “Mr Pérez”, informó la Policía.

Un patrullero se topó con la escena a eso de las 3:00 a.m. de este viernes. El cadáver de la víctima, natural de San Sebastián, pero residente en la zona metropolitana, estaba en la tercera fila de asientos.

De acuerdo con informes preliminares, el productor musical galardonado por el tema “Gata Only”, quien se encuentra fuera de Puerto Rico le prestó la guagua al occiso mientras estaba de viaje por Estados Unidos.

“Se relaciona con el mundo de la música urbana y las sustancias controladas, porque fue acusado en diciembre de 2021. Era un intérprete de trap conocido Mr. Pérez”, reveló el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Este poseía antecedentes penales por sustancias controladas.

En esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún motivo. Se ocuparon 20 casquillos tanto dentro como fuera del vehículo, no obstante se teoriza que le dispararon en el interior.

El agente Jonathan Flores Lorenzo, adscrito a la División de Homicidios de San Juan investiga la escena junto a la fiscal Melba López Ramos, investigaron la escena.