Un agente de la Policía de Puerto Rico resultó herido durante la tarde del miércoles tras ser mordido por un perro mientras atendía una llamada de emergencia en la urbanización Jardines de la Vía, en Naguabo.

Según información preliminar, el agente José L. Rodríguez Amaro, adscrito al distrito de Naguabo, acudió al lugar tras recibir una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertaba sobre “perros atacando a una mujer”.

Al llegar al lugar, uno de los perros se tornó agresivo y mordió al oficial.

Rodríguez Amaro fue atendido por paramédicos y se encontraba en condición estable.

La querella fue investigada por el sargento Javier Ortiz, supervisor del turno.