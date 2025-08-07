Un hombre residente del estado de Virginia murió ahogado la tarde del miércoles en las costas de bahía Chiva, en Vieques, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a las 7:13 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre un sujeto arrastrado por las corrientes marinas.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo a varios pies de la costa. El fallecido fue identificado como Igor Borisovich Rogozin, de 62 años.

La investigación quedó a cargo del agente Jorge Encarnación, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto al fiscal Pedro Vargas Echevarría.