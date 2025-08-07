Un hombre fue asesinado anoche dentro de un vehículo en la carretera PR-901, frente al estadio Félix “Nacho” Millán, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen fue reportado a eso de las 11:07 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una agresión grave en el lugar.

Agentes del distrito de Yabucoa acudieron a la escena y encontraron un vehículo Suzuki XL blanco, del año 2006 y con tablilla IGL-003. En el asiento del pasajero hallaron el cuerpo de Luis Mario Alverio Flores, de 41 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.

Según la Policía, Alverio Flores era una persona sin hogar y tenía antecedentes penales por robo y sustancias controladas.

La investigación preliminar fue realizada por el agente Juan Figueroa, y el caso fue referido al agente Alexander Sánchez, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román, de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

El fiscal Jaime Perea ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.