Un hombre fue asesinado a balazos a eso de las 6:38 de esta mañana mientras se encontraba en un automóvil frente a la panadería Catalina Bakery en Santa Isabel, según información preliminar ofrecida por la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo a la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro del vehículo Mazda 3, color blanco y del año 2007, el cadáver baleado de Elvin I. Colón Bones de 30 años y residente en Santa Isabel.

Elvin I. Colón Bones, fue asesinado en el barrio Playita Cortada, en Santa Isabel. ( Suministrada por la Policía )

El occiso fue fichado en agosto de 2023 por violación a la Ley de Armas, se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

La agente Ivelisse Maldonado, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto a la fiscal Lorraine Pietri, se hicieron cargo de la pesquisa.