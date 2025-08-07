Un hombre fue asesinado a balazos a eso de las 6:38 de esta mañana mientras se encontraba en un automóvil frente a la panadería Catalina Bakery en Santa Isabel, según información preliminar ofrecida por la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo a la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro del vehículo Mazda 3, color blanco y del año 2007, el cadáver baleado de Elvin I. Colón Bones de 30 años y residente en Santa Isabel.

Relacionadas

  1. Acribillan a hombre dentro de un carro frente a estadio en Yabucoa

  2. Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por corrientes marinas en Vieques

  3. Amordazan y atan a Cosculluela durante robo en su casa en Trujillo Alto

Elvin I. Colón Bones, fue asesinado en el barrio Playita Cortada, en Santa Isabel.
Elvin I. Colón Bones, fue asesinado en el barrio Playita Cortada, en Santa Isabel. (Suministrada por la Policía)

El occiso fue fichado en agosto de 2023 por violación a la Ley de Armas, se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

La agente Ivelisse Maldonado, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto a la fiscal Lorraine Pietri, se hicieron cargo de la pesquisa.