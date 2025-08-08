Una pasajera de 87 años murió y dos conductores, entre ellos su nieto, resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 10:30 a.m. de hoy, viernes, en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-693 cerca de la entrada hacia el hotel Dorado Beach, en Dorado.

Las autoridades fueron alertadas sobre un accidente de tránsito entre tres vehículos y cuando llegaron los patrulleros encontraron a una de las pasajeras sin vida y a dos personas heridas.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de 25 años, de una guagua Maserati Levate Luxury, color gris y del año 2017, que transitaba en dirección de Dorado a Vega Alta, no guardó distancia e impactó por la parte posterior un automóvil Toyota Corolla, color gris y del año 2024, que estaba detenido en espera que el vehículo que estaba en frente entrara hacia el Dorado Beach.

Debido al impacto, el conductor del Toyota perdió el control y dominio del volante, impactando una guagua Kia Seltos color blanco, que transitaba en dirección contraria y era manejado por un conductor de 31 años.

A consecuencia del choque la pasajera, identificada como María Rivera Venega, de 87 años y vecina de Dorado. El automóvil marca Toyota era conducido por su nieto de 21 años.

El conductor que ocasionó el accidente arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

Los conductores del Toyota y del Kia fueron trasladados a una sala de emergencia tras sufrir varias lesiones leves.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

La carretera PR-693 está cerrada al tránsito en ambas direcciones mientras concluye la pesquisa y se remueven los vehículos.