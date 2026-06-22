La jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato conyugal a Jorge A Matías Rosado, apodado “Janyu”, de 36 años.

De acuerdo con la investigación, ayer, domingo, a las 11:00 a.m. la querellante pasó por el precinto policíaco de Caimito para denunciar que a eso de las 6:00 a.m., el imputado llegó a su apartamento y forzó la entrada golpeando la puerta con las piernas.

Luego, comenzó a cuestionarle dónde se encontraba su hijo. Durante el incidente, la mujer alegó que la agredió con sus manos en el rostro, le haló el cabello y le dio una patada en el tórax.

Jorge A. Matías Rosado, enfrenta un cargo de maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Más tarde, abandonó el lugar con el teléfono celular de la víctima marca iPhone 16 Plus, el cual lanzó en un zafacón del área.

Matías Rosado fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $100,000.