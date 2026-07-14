Eliab I. Rodríguez Castro, de 36 años, contra quien pesaba una orden de arresto por cargos de maltrato mediante amenaza a una persona de edad avanzada, fue encarcelado ayer en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $50,000 que le impuso la jueza Miriam Stefan.

La investigación reveló que el 12 de julio, Rodríguez Castro alias “Loco” y vecino de Naranjito amenazó con matar a su tía, de 67 años y a su madre, de 75 años, en circunstancias que no fueron reveladas en el informe de novedades de la Policía.

Eliab I. Rodríguez Castro, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Tras el incidente, el agente Carlos Soto, adscrito al Distrito de Dorado, consultó el caso con el fiscal Josué Padilla, quien instruyó la radicación de cargos en ausencia.

La orden de arresto que pesaba en su contra fue dilgenciada ante el juez Juan Portell, por la agente Xiomara Méndez, adscrita a la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón.