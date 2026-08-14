Agentes de la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública de la Policía de Puerto Rico, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos menos graves, por parte de la Fiscalía, por amenaza y falsa alarma de bomba, a Manuel J. Morell Martínez de 36 años y vecino de Mayagüez.

La investigación reveló que, el 13 de julio se recibieron varias amenazas de colocación de bombas a través de un correo electrónico que fueron recibidas en el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de Tribunales y la fiscalía de Mayagüez. Por el mismo medio también amenazó a varios funcionarios de gobierno.

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Tras indagar mediante una pesquisa a fondo le siguieron el rastro al imputado.

La investigación estuvo a cargo de los agentes Félix Otero Quiñones y Antonio Pérez Solivan, bajo la supervisión del sargento Efraín Andreu Seguí.

La prueba se presentó ante la jueza Arelys M. Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para juicio y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 26 de agosto.