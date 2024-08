El enfermero José Yamil Díaz Maymí, de 28 años y quien se declaró culpable por el asesinato de una adulta mayor mientras estaba bajo su cuidado, fue sentenciado hoy, jueves, a tres años de prisión.

Además, el juez Daniel R. López González, del Tribunal de Caguas, determinó que, tras extinguir su sentencia tras las rejas, deberá cumplir 18 años y nueve meses en probatoria, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El 31 de julio, el juez canceló al imputado la fianza de $10,000 y ordenó su ingreso en prisión, como parte de un acuerdo entre las partes para dictar una sentencia para cumplir tres años de cárcel y 18 años y nueve meses en probatoria, como estaba pautado.

Ese día no pudo ser sentenciado porque no estaba listo el informe presentencia. No obstante, se comenzó a cumplir con el acuerdo previsto.

José Yamil Ortiz Maymí enfrenta cargos de asesinato y restricción a la libertad. ( Suministrada Policía )

En este caso, se reclasificó el delito de asesinato en primer grado por el de asesinato atenuado.

Díaz también se declaró culpable por un cargo de restricción a la libertad.

Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2023, en la égida Cabecitas Blancas Ederly Home, ubicado en la urbanización Boneville Heights, en Caguas, donde se alega le ocasionó la muerte por asfixia a Nellie Herminia Muñoz Ríos, de 71 años, quien era residente del hogar y estaba bajo su cuidado.

Conforme a la investigación le restringió las manos de la septuagenaria y presuntamente, utilizó unas medias para detener sus ronquidos, lo que la asfixiaron.

Inicialmente, se había certificado que la septuagenaria murió por una condición cardiorrespiratoria.

Sin embargo, el 20 de marzo, la dueña de la égida acudió a las autoridades para informar que uno de los cuidadores y enfermero le confesó que acostumbraba a ponerle una media en la boca por la noche para evitar el ruido de sus ronquidos, lo que causó su muerte.

El caso fue investigado por la agente Blanca Román, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Caguas y los fiscales Jaime Perea y Orlando Velázquez representaron al Ministerio Público en este proceso.