Un hombre fue víctima de un carjacking y robo durante la madrugada de este domingo en la calle 5 de la urbanización Las Quintas, en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la querella, el hombre se encontraba dentro de su vehículo Hyundai Venue, del año 2024, color vino y con tablilla KLB-929, cuando el conductor de un automóvil color gris se acercó al lugar.

Posteriormente, tres individuos con el rostro cubierto y portando armas de fuego se bajaron del vehículo y, mediante amenaza e intimidación, le ordenaron que descendiera del Hyundai Venue. Los sujetos se apropiaron del vehículo y de dos teléfonos celulares.

Además, los individuos le robaron una cartera tipo wallet que contenía documentos personales y $100 en efectivo.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Vanterpool, adscrito al Distrito de Canóvanas, quien refirió el caso a la División de Robos del CIC de Carolina.