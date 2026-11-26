Cuatro personas, entre ellas tres agentes de la Policía de Puerto Rico, resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido hoy, Día de Acción de Gracias, en Aguada.

Los hechos se reportaron en el kilómetro 1.3 de la carretera PR-417, en el sector La Gran Vía del barrio Mal Paso. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.

Según la investigación preliminar, los tres agentes transitaban por la mencionada vía en un vehículo oficial Dodge RAM cuando un hombre que conducía un Volkswagen Jetta presuntamente invadió el carril contrario e impactó el vehículo policial.

Los cuatro involucrados resultaron heridos y fueron transportados a instituciones hospitalarias cercanas, donde se encuentran en condición estable.

El caso sigue bajo investigación.