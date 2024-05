La jueza Marieli Rosario Figueroa, del Tribunal de Humacao, declaró esta tarde con lugar una moción que autoriza al exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez a viajar fuera de la isla a una presentación artística en Canadá, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Cosculluela cumple una sentencia en probatoria de 3 años por la violación del artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y esta es una de las condiciones impuestas.

Por esta razón, su abogado Carlos Aponte, radicó una moción al tribunal con la solicitud para el viaje de dos días.

El 21 de marzo del año pasado, el artista hizo alegación de culpabilidad en 13 cargos por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público. De esta manera, se evitó llegar a la etapa de juicio en su fondo.

Además, le fueron archivados los cargos por violar el artículo 6.09 (portar un arma semiautomática sin licencia) que conlleva una pena mínima de cárcel de 18 años y el artículo 6.14 (apuntar o disparar un arma de fuego) de la Ley de Armas.

La vista coincidió con la recreación de la escena en la que dos jinetes resultaron heridos tras ser impactados por el conductor de una guagua que huyó de la escena, en la madrugada del Día de las Madres, a la altura del kilómetro 4.6 de la carretera PR-908 del barrio Tejas, en Humacao.

Han surgido rumores que presuntamente lo vinculan de manera indirecta o directa con estos hechos y al ser cuestionado cuando salió del tribunal no respondió las preguntas de los perdiodistas sobre el caso, solo comentó: “yo no puedo decir algo que no sé”.