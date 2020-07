El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que ordenaba abrir inmediatamente los comedores escolares para alimentar a la población en necesidad producto de la pandemia del COVID-19.

El recurso de apelación fue presentado por el Departamento de Educación.

En una sentencia de 48 páginas, el Apelativo determinó que “no podemos aceptar la pretensión de los demandantes apelados de que este Tribunal interprete el derecho a la vida reconocido en la Constitución de Puerto Rico para convertirlo, de una obligación negativa de respetarla, en una obligación positiva de sustentarla. Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia recurrida”.

El pleito llegó hasta el Tribunal Supremo a principio de este mes, sin embargo, el alto foto determinó no evaluar en sus méritos la demanda por lo que los procesos quedaron en manos del Tribunal de Apelaciones.

La demanda radicada contra Educación para que abran los comedores escolares está encabezada por siete madres y las organizaciones del Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, el Proyecto Matria Inc., Casa Juana Colón, Apoyo y Orientación a la Mujer Inc., la Organización Solidaria Humanitaria Inc. y Comedores Sociales de Puerto Rico Inc.