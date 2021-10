Fajardo. En una movida de último momento, Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar en medio de un confuso incidente por un celular a Arellys Mercado Ríos en hechos ocurridos en 2019 en una marina de Fajardo, solicitó esta tarde una moción urgente para que el tribunal ordene la comparecencia del exnovio de la víctima, Josué Figueroa García, a una vista judicial pautada para el próximo miércoles.

Esta noche, la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Fajardo, declaró “ha lugar” a la moción urgente, por lo que Figueroa García deberá comparecer como testigo de defensa en el caso.

Según la moción urgente, ponchado a las 2:57 p.m. de este jueves en el Centro Judicial de Fajardo y al que Primera Hora tuvo acceso, el peticionario invoca a su derecho constitucional, garantizado en el Artículo II de la sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, para que a través del tribunal se ordene la comparecencia compulsoria de Figueroa García, una expareja sentimental de Mercado Ríos.

La moción solicita que el potencial testigo de la defensa lleve a la fecha indicada “todo documento y/o evidencia pertinente en relación con el caso de epígrafe”. Figueroa García no ha participado en ninguna etapa del proceso judicial que se sigue contra el acusado hace 26 meses.

Precisamente hoy, durante un receso del juicio en su fondo contra Medina Cardona, la mamá de Mercado Ríos, doña Nitza Ríos, confirmó que su exyerno figuraba como posible testigo de la defensa. Cabe señalar que tras 19 meses de juicio y 28 vistas en la sala de la jueza Gema González, el Ministerio Público sometió hoy su caso a nombre del Pueblo de Puerto Rico. Además, declararon dos testigos de la defensa.

“Yo espero que no pase nada extraordinario porque ellos se quisieron mucho y se dejaron en buena ‘lid’... estoy tranquila”, acotó la señora a los medios de comunicación.

Ríos reconoció, además, el avance que tuvo el proceso que entró a su etapa final.

“Tomó velocidad (hoy) y ha estado muy interesante el caso... (estoy) deseosa que se acabe porque es agotador. Uno tiene que dejar de hacer cositas en la casa. Dejo a mi mamá para que mis vecinos me la velen...tiene 88 anos. Pero, estoy aquí porque le prometí a mi hija que voy a estar hasta el final y yo espero que ella pueda descansar en paz, que su memoria quede limpia y que la persona que hizo este acto pague lo que hizo porque no es justo. Me quitó un pedazo mío que pudo haberlo evitado”, manifestó la progenitora.

El juicio en su fondo contra Medina Cardona -acusado de asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas- continúa el lunes, 25 de octubre a las 9:00 de la mañana con el testimonio de un perito de nombre Edgar Tirado Pérez. Luego hay fecha en calendario para los días 27, 28 y 29 de octubre.

Aunque con las declaraciones de estos testigos el juicio puede llegar a su fin, queda pendiente que el Tribuna Supremo resuelva una controversia pendiente, luego que la defensa presentara una moción solicitando un nuevo juicio alegando q Fiscalía no les informó que tenían en su posesión un dispositivo (NVR) que guarda los vídeos originales de los días 18 y 19 de agosto de 2019 -fecha en qué ocurrió el crimen y proceso inicial de investigación- de las cámaras de seguridad de Villa Marina en Fajardo.

Resulta que el Ministerio Público presentó como evidencia un pietaje de un DVR, o sistema de grabación digital, cuya calidad de imagen es menor a la de un NVR.

La defensa insiste en que no haber informado la existencia de ese vídeo original constituyó una violación al derecho de Jensen a un debido proceso de ley. Alegan, además que privar al acusado de un vídeo de mejor calidad podría redundar en falta de una posible evidencia exculpatoria.

Esta moción fue desestimada en Tribunal de Primera Instancia. La defensa acudió a Tribunal de Apelaciones, donde sufrieron otro revés. Entonces, los abogados buscaron auxilio en el Tribunal Supremo el pasado 6 de octubre, donde todavía no se ha resuelto la controversia.