El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluará la demanda por la apertura de comedores escolares que entabló un grupo de madres y padres y diversas organizaciones contra el Departamento de Educación (DE) y su secretario, Eligio Hernández.

El tribunal concedió a Educación hasta el lunes, 6 de julio de 2020, a las 11:00 a.m., para comparecer y expresarse al respecto.

El recurso judicial para exigir que el Departamento de Educación reabra todos los comedores escolares en medio de la pandemia del Covid-19 había estado, hasta el momento, en manos del Tribunal de Apelaciones. Con la determinación del Supremo de acoger el caso, los procesos en el Tribunal de Apelaciones quedan suspendidos.

La demanda radicada contra Educación para que abran los comedores escolares está encabezada por siete madres y las organizaciones del Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, el Proyecto Matria Inc., Casa Juana Colón, Apoyo y Orientación a la Mujer Inc., la Organización Solidaria Humanitaria Inc. y Comedores Sociales de Puerto Rico Inc.