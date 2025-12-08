La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, reveló hoy que el Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo vs. Mayra Nevárez Torres, denegó por segunda ocasión la solicitud de reconsideración que presentó su defensa en el mes de septiembre.

La imputada deberá cumplir 15 años de prisión por causarle la muerte a Justin Santos Delanda, hermano del cantante urbano Arcángel, y grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía, al ocasionar un accidente de tránsito en el Puente Teodoro Moscoso en el año 2021 mientras conducía ebria.

La decisión ratifica el fallo del Tribunal de Apelaciones, que rechazó la solicitud de la defensa para mantener una condena más leve en restricción domiciliaria, se informó en un comunicado de prensa.

La jueza original del Tribunal de San Juan había impuesto 15 años de restricción domiciliaria con grillete electrónico y una restitución de $10,000 a otra víctima, quien resultó herido.

“En el día de hoy, recibimos con gran satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de denegar la segunda solicitud de reconsideración que presentó la Sra. Mayra Nevárez Torres el pasado mes de septiembre. A raíz de esta decisión, la señora Nevárez Torres deberá cumplir quince años de prisión por causarle la muerte a Justin Santos Delanda y por causarle grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía.

La funcionaria agregó que se hizo justicia a Justin y a su familia.

“La determinación del Tribunal Supremo también confirma la posición del Ministerio Público y la aplicación rigurosa de la ley conforme al debido proceso. Hoy se le hace justicia a Justin y a su familia, y se reconoce la labor seria, responsable y profesional de nuestros fiscales Edmanuel Santiago, Luis D. Valentín Córdova y Jesús M. Torres González, así como del procurador general Omar Andino Figueroa”, expresó Gómez Torres.

Añadió que, este dictamen reafirma la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de proteger la vida, garantizar justicia a las víctimas del crimen y combatir con firmeza la conducción bajo los efectos del alcohol.

“El mensaje es inequívoco: toda acción tiene consecuencias y la seguridad pública no es negociable”, subrayó.