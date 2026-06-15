El Director Administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, alertó hoy a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude que han identificado a base de citaciones judiciales falsas.

De acuerdo con la información suministrada, los autores de este fraude envían mensajes por celular o por correo electrónico solicitando que entre a un enlace fraudulento provisto para coordinar una citación a una supuesta vista judicial en una fecha específica por multas de tránsito pendientes.

En el mensaje se amenaza con arrestos, embargo del salario, entre otras medidas coercitivas, se reveló en un comunicado de prensa.

Según se detectó, los responsables de esta modalidad de fraude hacen alusión a un número de caso judicial falso, con nombre de un juez o jueza, de un o una agente de la Policía o de personal del tribunal.

El Poder Judicial de Puerto Rico reiteró que ningún trámite judicial legítimo requiere pagos por teléfono ni por medios electrónicos no oficiales. Tampoco solicita información personal por ninguna de estas vías.

Se exhortó a las personas a mantenerse alerta y, de recibir una comunicación sospechosa, no interactuar con esta y contactar a las autoridades.