WASHINGTON— El presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia han solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia por difamación de 83 millones de dólares a favor de la escritora E. Jean Carroll, tras haber sido acusado por ella de agresión sexual, alegando que no puede ser demandado por los comentarios que realizó mientras ocupaba la presidencia.

Es la segunda vez que Trump ha solicitado a los magistrados que anulen la indemnización concedida por un jurado a Carroll, una veterana columnista de consejos y antigua presentadora de un programa de entrevistas de televisión. El Tribunal Supremo se negó en junio a admitir a trámite su recurso contra otro veredicto, por valor de 5 millones de dólares, que le declaraba responsable de abuso sexual y difamación.

PUBLICIDAD

El último caso gira en torno a unos comentarios que Trump hizo durante su primer mandato como presidente. El Ministerio de Justicia quiere acogerse a la Ley Westfall, que protege a los funcionarios públicos frente a demandas por el desempeño de sus funciones.

«De no intervenir este Tribunal, el presidente en ejercicio se enfrenta a una responsabilidad personal de casi cien millones de dólares por una conducta que se inscribía plenamente en el ámbito de su cargo federal», escribieron los fiscales federales. «Eso por sí solo merece la atención de este Tribunal».

El recurso se presentó por vía electrónica y se espera que se inscriba oficialmente en el registro del tribunal el miércoles.

Por su parte, los abogados de Trump alegaron que un tribunal de apelación «recurrió a argucias procesales» para evitar abordar las alegaciones de Trump de que la inmunidad presidencial le protege de la indemnización de 83 millones de dólares, ya que realizó las declaraciones en cuestión en 2019, mientras ocupaba la presidencia.

Los abogados alegaron que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Manhattan, dictó una sentencia que «exige la revisión de este Tribunal en este caso sin precedentes» y calificaron la indemnización por daños y perjuicios de «manifiestamente excesiva».

«Este es el primer caso en la historia de nuestro país en el que un tribunal ha condenado a un presidente a pagar una indemnización por daños y perjuicios debido a su conducta durante el ejercicio de su cargo», escribieron los abogados.

PUBLICIDAD

Los abogados de Carroll se han negado a hacer declaraciones sobre la última demanda presentada por Trump.

Trump lleva tiempo defendiendo que no se le puede demandar por los comentarios que hizo sobre Carroll durante su primer mandato, en los que negó conocerla y cuestionó sus motivos para hacer pública su historia en unas memorias recientes. También está pidiendo a los magistrados del Tribunal Supremo que reconsideren su desestimación del recurso que interpuso contra la sentencia de 5 millones de dólares.

El recurso se presenta unos dos años después de que el Tribunal Supremo concediera a Trump una amplia inmunidad frente a cualquier proceso penal en su calidad de expresidente.

Carroll declaró en dos ocasiones ante jurados de Nueva York que Trump la agredió sexualmente en la primavera de 1996 en un probador de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo situada frente a la Torre Trump. Hizo públicas estas acusaciones por primera vez en unas memorias publicadas en 2019.

Ella demandó a Trump por difamación después de que él la acusara de inventarse la acusación para impulsar las ventas de su libro, y añadiera que nunca la había conocido y que «ella no es mi tipo». Él ha negado en repetidas ocasiones haber cometido ninguna irregularidad.

En enero de 2024, un jurado de Manhattan le concedió una indemnización de 83 millones de dólares. Hasta ahora, los tribunales de primera instancia han desestimado los recursos presentados por Trump para anular el veredicto, aunque el tribunal de apelación con sede en Nueva York se mostró dividido respecto a la decisión y acordó aplazar el pago hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

En 2023, otro jurado dictaminó que Carroll tenía derecho a recibir 5 millones de dólares tras concluir que Trump la había sometido a abusos sexuales durante el encuentro en los grandes almacenes y que había cometido difamación por los comentarios que había hecho al finalizar su primer mandato. Esa indemnización ya se ha abonado.

La agencia Associated Press no revela la identidad de las personas que afirman haber sufrido agresiones sexuales, a menos que estas se den a conocer públicamente, como ha hecho Carroll.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.