Agentes de la Policía Municipal de Aguadilla y la División de Homicidios investigan la muerte de un hombre que se ahogó en un incidente reportado hoy a eso de las 6:00 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la playa Rompeolas.

Según información preliminar, el turista Gordon Klein, de 71 años y residente del estado de Nebraska, se encontraba compartiendo con familiares mientras disfrutaba de un día de playa cuando estos se percataron de que confrontaba dificultades en el agua.

El hombre fue asistido por paramédicos de Emergencias Médicas Estatales, quienes lo transportaron al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde el médico de turno certificó ausencia de signos vitales.