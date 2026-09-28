Un turista de Florida de 23 años denunció que dos personas, entre ellas una mujer, lo despojaron mediante fuerza e intimidación de dos cadenas valoradas en $400 en la marginal Baldorioty de Castro, en Santurce.

Según la querella, el robo ocurrió hoy en la intersección de la marginal Baldorioty de Castro con la calle Labra, frente al club D’Girls.

El perjudicado resultó ileso durante el incidente. Los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La agente Marbelis Rosado, adscrita a la Policía Municipal de San Juan, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.