Un bañista que se encontraba de vacaciones en la isla murió ahogado en la tarde de ayer, sábado, en la cascada Gozalandia situada en la carretera PR-466 del sector Lechuza del barrio Hoya Mala, en San Sebastián.

Según informes preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 4:20 p.m. de ayer sobre una persona ahogada mediante una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1. El fallecido fue rescatado del fondo de la charca.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y otros rescatistas participaron en la misión.

El occiso que era turista, fue identificado como Kesava Chowdaxy Kantipud, de 75 años y residente del estado de Florida, según corroboró la Oficina de Prensa de la Policía.

El agente Harry Muñíz, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla junto al fiscal José Rivera, investigaron la escena.