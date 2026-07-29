Un bañista de 34 años murió ahogado en una piscina en los predios del condominio Saint Tropez, ubicado en la avenida Isla Verde, en Carolina.

Según información preliminar, esta tarde se alertó a la Policía mediante llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre sobre un turista, de 34 años, que había sido sacado de la piscina tras presentar síntomas de ahogamiento.

Posteriormente, el perjudicado, que no ha sido identificado, pero se indicó que residía en Brooklyn, Nueva York, fue transportada al hospital de la Universidad de Puerto Rico Dr. Federico Trilla, en Carolina donde el médico de turno certificó la muerte.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Carolina se hará cargo de la investigación de rigor junto al fiscal de turno.