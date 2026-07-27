Una turista de California se querelló de agresión sexual en un negocio localizado en la calle Roberts, en La Placita, en Santurce.

La mujer alegó que mientras estaba bailando se le cerraron los ojos y al recuperar la conciencia estaba en un baño del negocio, con el hombre al que no puede identificar, que cree que fue quien la violó.

La perjudicada fue trasladada a un hospital donde se activó el protocolo correspondiente.

La querella se radicó a eso de las 4:00 p.m. de ayer, domingo.

La División de Delitos Sexuales del CIC de San Juan tiene a cargo la pesquisa.