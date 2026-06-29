Dos turistas del estado de Florida fueron asaltados esta madrugada cuando se disponían a entrar al condominio Castillo Del Parque 155, en Condado, donde tenían alquilado un apartamento a corto plazo, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:00 a.m. de hoy, lunes, cuando llegaron en un vehículo de una red de transporte privado y fueron sorprendidos por una guagua blanca, en la que estaban dos hombres, uno al volante y el pasajero armado, quien mediante intimidación anunció el asalto.

Los delincuentes les robaron tres cadenas en oro de 14 kilates, un reloj marca Invicta y $350 en dinero.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $25,760.

Los asaltantes huyeron en la guagua blanca. No se reportaron heridos.

La pesquisa será referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.