Un conductor fue arrestado por manejar en estado de embriaguez durante los bloqueos de carreteras efectuados ayer, lunes, en Río Grande, Aibonito y Cabo Rojo.

Según el Negociado de Patrullas de Carreteras, durante las intervenciones se denunció a un conductor no autorizado y se expidieron multas a 23 personas por transitar en vehículos con los marbetes vencidos.

Además, se expidieron 166 boletos por faltas administrativas.

Los bloqueos de hoy, martes, se llevarán a cabo en las áreas policíacas de Humacao, Guayama y Aguadilla.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener vigente su documentación requerida por ley, conservar los vehículos en condiciones mecánicas óptimas, no hacer uso del celular mientras conduce, no manejar el vehículo bajo los efectos de alcohol, utilizar el cinturón de seguridad, utilizar el asiento protector de infantes, conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

Sin embargo, en el boletín de ayer no se mencionó si se continuará con la práctica de intervenir con conductores y pasajeros que no sean del mismo núcleo familiar por no usar mascarilla si transitan en el mismo vehículo lo que sería una presunta violación a la orden ejecutiva 2020-087, que impone medidas a la población para disminuir los contagios de COVID-19, luego de que este fin de semana el monitor federal de la Reforma Sostenible de la Policía, John Romero, advirtiera que dicha práctica pudiera ser inconstitucional

La Orden General 2010-6 inciso E-8, obliga al negociado a divulgar la información precisa sobre los lugares donde se llevarán a cabo los bloqueos de carreteras.